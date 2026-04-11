Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Харьковской области, доукомплектовываются несовершеннолетними. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами», — рассказал представитель силовых структур.

Боевики ВСУ жестоко подавили восстание мобилизованных под Чугуевом

Ранее на полигоне штурмовых подразделений украинской армии в лесах Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Она была жестоко подавлена.