Неделю украинские войска пытались уничтожить российский танк на закрытой огневой позиции. Для этого они отправили около 50 беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира танкового батальона с позывным «Маэстро».

Как уточняется, экипаж под его руководством несколько месяцев выполнял задачи по поражению противника. Из-за интенсивной стрельбы боевую машину обнаружили. За неделю ВСУ применили около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре «Бабы-Яги».

«Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника», — отметил танкист.

Когда атаки ослабли, экипаж без серьёзных повреждений сменил позицию и продолжает работать по целям.

