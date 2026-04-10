РИА Новости: ВСУ неделю охотились на танк ВС России
Неделю украинские войска пытались уничтожить российский танк на закрытой огневой позиции. Для этого они отправили около 50 беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира танкового батальона с позывным «Маэстро».
Как уточняется, экипаж под его руководством несколько месяцев выполнял задачи по поражению противника. Из-за интенсивной стрельбы боевую машину обнаружили. За неделю ВСУ применили около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре «Бабы-Яги».
«Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника», — отметил танкист.
Когда атаки ослабли, экипаж без серьёзных повреждений сменил позицию и продолжает работать по целям.
