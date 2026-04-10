США предприняли одно действие перед нападением на Иран

Lenta.ru

США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных американской статслужбы.

США предприняли одно действие перед нападением на Иран
© Lenta.ru

Уточняется, что в январе текущего года американские компании ввезли самолеты на 727,5 миллиона долларов, а в феврале — на 1,6 миллиарда долларов. Сумма импорта подскочила в 2,2 раза за месяц.

Основным поставщиком в феврале стала Франция — на нее пришлось 66,5 процентов от всех поставок. Также самолеты на американский рынок поставили Канада (13,3 процентов), Бразилия (8 процентов), Германия (6,7 процентов) и Швейцария (3,9 процентов).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.