Офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава» рассказал РИА Новости о новобранце отряда беспилотных летательных аппаратов, который после всего трех дней обучения на первом боевом задании уничтожил два танка Вооруженных сил Украины.

По словам командира, средний срок подготовки оператора FPV-дрона составляет около трех месяцев, но бывают исключения. В данном случае боец с позывным «Сёма» освоил управление всего за три дня, после чего отправился на позицию и поразил два танка, которые располагались на расстоянии двухсот метров друг от друга и были хорошо замаскированы. Работа велась с закрытых огневых позиций.

В качестве поощрения новобранец получил отпуск, несмотря на то, что только начал службу.

Ранее сообщалось, что 5-й стрелковый батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на запорожском направлении несет значительные потери.