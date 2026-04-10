Глава Волгоградской области сделал первое заявление после удара ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Как подтвердил глава области, в Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улицах Столетова и Фадеева.

По словам Бочарова, возгораний и пострадавших в результате атаки нет. Оперативные службы продолжают мониторить ситуацию.

Кроме того, глава региона дал поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.