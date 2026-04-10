Появились подробности о массированной атаке на российский регион

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область повреждены пять жилых домов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, повреждения зафиксированы в Суровикинском районе. Также сообщается о падении осколков беспилотников в Красноармейском районе Волгограда.

По словам местных жителей, прозвучало уже 10-12 взрывов в разных частях города. Информация о пострадавших не поступала.

О том, что Волгоград подвергся атаке дронов, стало известно ранее. Очевидцы рассказали, что в небе появились вспышки и был слышен грохот, от которого сработали сигнализации у машин.