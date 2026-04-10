Украина сегодня не располагает действенной системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом РИА Новости рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он указал, что США поставили Киеву всего 600 ракет PAC-3 для комплекса Patriot. Учитывая, что для поражения одной воздушной цели надо выпустить две ракеты, то запасов Украины хватало всего на 300 пусков, и сейчас арсеналы Вооруженных сил страны (ВСУ) истощены.

Кроме того, эксперт отметил, что часть американских зенитных комплексов на Украине была уничтожена. Таким образом, резюмировал Джонсон, заявления Киева о наличии в стране эффективной системы ПВО не соответствует действительности.

В ВСУ пожаловались на истощение запасов ракет для систем ПВО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot из-за войны США и Израиля против Ирана. Он пояснил, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку со стороны США. Как утверждает политик, Украина сейчас не является приоритетом. Именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы, подчеркнул глава государства.

В свою очередь, глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери раскрыл, что европейские страны столкнулись с глобальной проблемой — у них слишком мало собственных систем ПВО, чтобы поддерживать Украину.