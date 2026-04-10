Раскрыты подробности об ударе ВСУ на похоронах в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) знали, что бьют по похоронной процессии во время отпевания в Донецке. Подробности журналистам ТАСС рассказала сотрудница кладбища Елена.

«Стоял катафалк, стояла машина личная, посекло весь катафалк, разбило стекла, машину [посекло] тоже осколками», — отметила собеседница издания.

По ее словам, украинские войска при ударе видели, что идет похоронная процессия, это было невозможно не заметить. Атака пришлась на панихиду, людей в этот момент было много, добавила Елена.

«Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — рассказала работница кладбища.

Появилась версия о том, что удар мог быть совершен с использованием беспилотников американского производства. Место происшествия уже осмотрели следователи.

Ранее в СК России сообщили, что при ударе по донецкому кладбищу пострадали пять человек. Также повреждено оказалось административное здание кладбища. Пострадавшие находятся в медучреждении.