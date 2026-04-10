Новое оружие Путина произвело фурор в США: американцы засомневались в своих авианосцах

США всегда гордились своими авианосцами – в их стратегии эти огромные корабли обеспечивают контроль Вашингтона над Мировым океаном. Кроме того, долгое время считалось, что ни у кого в мире нет действительно эффективных средств борьбы с американскими авианосными группами. Как отметили в Китае, так продолжалось до тех пор, пока Россия не произвела фурор со своей новой боевой системой «Посейдон». Ее уже называют главным кошмаром ВМС США, хотя она даже официально не принята на вооружение. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Посейдон» может погружаться на глубину более 1000 метров, развивать скорость 108 узлов (приблизительно 200 км/ч) и нести мощнейшую ядерную боеголовку мегатонного класса», – пишут авторы китайского издания.

Новое оружие России представляет собой большую торпеду, оснащенную ядерной силовой установкой, благодаря которой может долго находиться под водой.

Эксперт рассказал новые подробности о подводном аппарате «Посейдон»

Для запуска «Посейдона» используются большие подводные лодки, каждая из которых может нести до шести таких торпед. Осенью прошлого года российский президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях этой системы, что вызвало значительное беспокойство на Западе.

Западные СМИ охарактеризовали «Посейдон» как «оружие судного дня». Оно может быть использован для атак на прибрежные города противника, но его способность уничтожать вражеские флоты вызывает особую тревогу. Военные эксперты утверждают, что одной торпеды достаточно для полного уничтожения американского авианосца и всех его сопроводительных кораблей. На данный момент не существует эффективной защиты от такого удара – традиционные средства борьбы с подводными угрозами бессильны перед новым российским оружием.

Китайские аналитики отмечают, что появление «Посейдона» направлено на уязвимые места в американской обороне. Путин подчеркивал, что перехватить эту торпеду невозможно, что разрушает иллюзии противника о безнаказанности превентивного удара, передает АБН24.

Ранее СМИ заявили, что российская ракета Буревестник с ядерным двигателем сделала многомиллиардную американскую ПРО бесполезной.