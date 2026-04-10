В КСИР заявили, что Иран не запускал ракеты после перемирия

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран после достижения договоренностей о прекращении огня с США не запускал ракет в направлении каких-либо стран.

Как сообщает телеканал Al-Jazeera, любые сообщения об ударах беспилотников, по утверждению КСИР, являются работой сионистского противника или США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, после чего в Пакистане могут пройти переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Исламская Республика работает над вопросом переговоров и надеется, что американская сторона делает то же самое.

При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением перемирия, однако Трамп подчеркнул, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение из-за движения «Хезболлах».

Ранее сообщалось, что решение Трампа по Ирану вызвало истерику в США.