ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе

Украинские войска совершили атаку на похоронную процессию в Донецке. В результате удара по кладбищу пострадали пять человек, рассказал журналистам РИА Новости сотрудник Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и установили, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились в траурной процессии.

Административное здание кладбища оказалось повреждено.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Как уточняется, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили, предположительно, беспилотники американского производства.

Специалисты осмотрели места обстрела и обнаружили фрагменты ударных БПЛА самолетного типа модели производства США.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ ранены семь человек. По его словам, один из ударов украинские войска осуществили по автомобилям на участке автодороги Белгород — Шебекино.