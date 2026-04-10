В зоне проведения специальной военной операции по решению президента России объявлено Пасхальное перемирие. Оно будет достаточно коротким. Начнется в субботу в 16:00 и закончится с воскресенья на понедельник. Нашим войскам уже даны распоряжения остановить боевые действия на это время на всех направлениях. Однако мы оставляем за собой право быть готовыми пресекать возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Конечно, Россия надеется, что в этот светлый праздник украинская сторона также будет придерживаться перемирия. Причем, Зеленский сам озвучивал возможность прекращения боевых действий в период Пасхи, однако, как показывает практика, слова его с делами расходятся диаметрально.

Все наши инициативы о перемириях за время проведения СВО тут же нарушались киевским режимом. В прошлом году ВСУ сорвали и рождественское и пасхальное перемирие, продолжая наносить удары по мирным объектам. Также можно вспомнить, что игнорируя инициативы президента РФ о перемирии на время празднования 80-летия Дня Победы, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва прорыва границ РФ. В целом, с 2022 года, нет ни одного положительного примера соблюдения договоренностей о перемирии киевским режимом.

Украина является православной страной, но в угоду политическим амбициям руководства православные традиции там игнорируются, а Церковь пытаются лишить слова и сделать просто политическим рычагом влияния на людей.

Считаю, что во время перемирия Украина продолжит воздушные атаки по нашим гражданским объектам. Кроме того, Украина будет перегруппировывать войска, создавать группировки на Сумском и Харьковском направлениях.

ВСУ во время затишья попытается вывести войска, попавшие в "котлы" на красноармейском направлении в районе Константиновки. Будет пытаться наносить удары, чтобы помешать перегруппировкам наших войск. На линии боевого соприкосновения, возможно, попытается контратаковать на ряде направлений. По сути, будет продолжать вести боевые действия используя короткую паузу. Наши войска 11-12 апреля, помимо ответной реакции на действия ВСУ, будут восстанавливать боеспособность подразделений и готовиться к новым решающим боям.

Вопрос, возможен ли вариант полной приостановки боевых действий на время пасхального перемирия с стороны Украины, считаю нашим руководством даже не рассматривается. Вероятность такого развития событий околонулевая.

Мы четко понимаем, что киевский режим, который сейчас управляется западными странами, ни пасхальное ни любое другое перемирие с инициативой исходящей от нас поддерживать не будет.

Даже в самых смелых планах мы не можем предположить, что это перемирие возможно перерастет во что-то большее. Война для Зеленского это курица, которая несет золотые яйца. Это его способ существования. Как только будет произнесено слово "мир", для него это будет означать полное уничтожение. В том числе физическое. Зеленскому тут же будут предъявлены претензии по очень многим вопросам. Ставка будет делаться уже на других людей. И он это прекрасно понимает. Зеленский - это президент войны, а не мира или перемирий.

Ближневосточный вариант, где США и Иран договариваются о перемирии на две недели с возможностью заключения долгосрочной остановки военных действий, в нашей ситуации просто невозможен.

Для этого мы должны достигнуть безоговорочных успехов по всей линии фронта, что называется, навязать свою волю противнику. У нас еще впереди много работы на поле боя. Успехи очевидны, возможно, к концу этого года возникнут варианты сесть за стол переговоров с обсуждением мирных инициатив на наших условиях.

Подготовил Александр Степанов