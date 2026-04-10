Губернатор сообщил об атаке на энергообъект в Запорожской области

$77.8490.88

Балицкий: ВСУ атаковали объект энергетики в южной части Запорожской области

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

По его словам, часть оборудования на объекте была повреждена. На месте, там где это возможно, работают специалисты восстановительных бригад.

«На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы», — написал Балицкий.

Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.

5 апреля председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что около 500 тыс. человек в разных городах республики остались без света в результате атаки ВСУ. По его словам, украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре региона.

Позднее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «графитовые бомбы» во время атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой народной республике.

Ранее в Воронежской области после атаки БПЛА выявили повреждение энергообъекта.