Российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что 5-й стрелковый батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на запорожском направлении несет значительные потери.

В результате интенсивных ударов артиллерии, ударных беспилотников и авиации зафиксировано большое количество безвозвратных и санитарных потерь. Из-за непрерывных обстрелов ротация личного состава затруднена, и украинские военнослужащие находятся на позициях уже более 60 дней.

Напомним, что ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области РФ. В результате атаки часть оборудования получила повреждения. В части районов региона пропал свет.

