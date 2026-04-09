ЦАХАЛ начал наносить удары по пусковым площадкам "Хезболлы" в Ливане

Израильские войска атаковали пусковые площадки шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом рассказала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

© Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

«Некоторое время назад ЦАХАЛ начал наносить удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.

9 апреля военный эксперт Юрий Лямин высказал мнение: если на предстоящих переговорах Ирану не удастся настоять на прекращении Израилем атак на Ливан, перемирие может быстро сойти на нет.

Накануне израильские войска нанесли самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его Военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.