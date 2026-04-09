Еще одна страна НАТО задумалась о выходе из альянса

Финляндии следует задуматься о выходе из Североатлантического альянса. С таким призывом на своей странице в соцсети X выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Теперь, когда США угрожают выйти из НАТО, Финляндии следует возобновить дискуссии о возможности выхода из альянса», — выразил мнение он.

Кроме того, отметил политик, Финляндия вступила в альянс «во многом из-за США».

Рютте поставил точку в вопросе членства Украины в НАТО

Ранее издание The National Interest писало, что Финляндию могут снабдить ядерным оружием союзники по НАТО. По данным СМИ, рассматривается возможность передачи Хельсинки французского ядерного оружия якобы ради сдерживания угрозы, исходящей от России.