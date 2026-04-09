Стало известно, сколько БПЛА MQ-9 Reaper потеряли США в конфликте с Ираном

В СМИ появилась информация о том, что в ходе конфликта с Ираном США потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Как рассказали собеседники телеканала, ущерб от потери беспилотников оценивается на общую сумму в 720 миллионов долларов. При этом, восемь беспилотников были потеряны с начала апреля.

«Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что США потеряли высокоточную бомбу GBU-39 в Иране.