Рютте растроило направление движения фронта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично признал, что ситуация на украинском фронте складывается не в пользу Киева, а российские войска продолжают медленное, но уверенное продвижение. Выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, глава альянса выразил сожаление по поводу текущей динамики боевых действий.
Это заявление прозвучало на фоне неоднократных заявлений Москвы о решимости довести специальную военную операцию до конца.
В Кремле ранее неоднократно предупреждали, что успехи российской армии на поле боя неизбежно приведут к тому, что со временем Киеву придется соглашаться на мирные условия на гораздо менее выгодных для себя позициях.