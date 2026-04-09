Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично признал, что ситуация на украинском фронте складывается не в пользу Киева, а российские войска продолжают медленное, но уверенное продвижение. Выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, глава альянса выразил сожаление по поводу текущей динамики боевых действий.

© Московский Комсомолец

«В целом линия фронта всё ещё движется в неправильном направлении — очень медленно, но всё же… В более общем плане вы всё ещё видите, что движение идёт в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — заявил Рютте.

Это заявление прозвучало на фоне неоднократных заявлений Москвы о решимости довести специальную военную операцию до конца.

В Кремле ранее неоднократно предупреждали, что успехи российской армии на поле боя неизбежно приведут к тому, что со временем Киеву придется соглашаться на мирные условия на гораздо менее выгодных для себя позициях.