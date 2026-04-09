Генсек НАТО признал увеличение присутствия у восточных границ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс на протяжении многих лет увеличивает свое присутствие у восточных границ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, еще при предыдущем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге альянс развернул передовые наземные силы у своих восточных границ. Он добавил, что расположенные там страны НАТО имеют как собственные вооруженные силы, так и дополнительные силы для защиты в рамках принципа альянса о коллективной обороне.

«Во всех странах "восточного фланга" у нас теперь есть то, что мы в НАТО называем передовыми наземными силами. Это контингенты стран-союзников, которые помогают защищать, например, Латвию, где ведущую роль играет Канада; Эстонию, где ведущую роль играет Великобритания; Польшу, где лидируют США; и Литву, где моя страна (Нидерланды — прим. ред.) участвует под руководством Германии», — заявил он.

Ранее Рютте передал странам НАТО требования Трампа по Ормузскому проливу.