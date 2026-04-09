Рютте поставил точку в вопросе членства Украины в НАТО

Идея о вступлении Украины в Североатлантический альянс более не обсуждается, вместо этого страны НАТО гарантируют Киеву безопасность, рассказал генсек блока Марк Рютте. Об этом пишут «Известия».

В апреле 2008 года страны альянса включили в итоговую декларацию саммита в Бухаресте письменное обещание Украине и Грузии, что «однажды они станут членами НАТО».

В 2026 году Владимир Зеленский неоднократно поднимал вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, требовал назвать конкретные сроки подписания документов.

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», — разъяснил Рютте.

Журналисты заметили, что генсек не посчитал нужным раскрыть, будет ли тема о расширении НАТО подниматься снова в долгосрочной перспективе, а также то, какие конкретно гарантии будут предоставлены.

Ранее Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он добавил, что следует максимально нарастить военный потенциал Киева.