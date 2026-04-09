"Зона смерти". Что делают новые дроны ВСУ "Марсианин"

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что с помощью новейших беспилотников «Марсианин», оснащенных искусственным интеллектом, которые способны эффективно преодолевать системы радиоэлектронной борьбы, ВСУ увеличивают зону поражения. Он также отметил в интервью News.ru, что переход от кустарного производства БПЛА к заводским мощностям в странах Европы свидетельствует об эскалации технологической угрозы.

"Эти аппараты подкрадываются к цели незаметно и атакуют с близкого расстояния, когда что-то предпринять уже сложно. Они используются в качестве дронов-ждунов и позволяют расширить зону поражения», — пояснил Кнутов.

Эксперт полагает, что техническая база новых дронов была создана путем изучения обломков российских БПЛА «Ланцет». По его мнению, украинские инженеры скопировали архитектуру систем захвата цели, интегрировав западную элементную базу. Принцип работы аппарата основан на фиксации объекта видеокамерой с последующим отключением внешнего управления, что делает дрон невидимым для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

Интенсивность атак с применением «Марсиан» уже привела к резкому ухудшению обстановки в Горловке. Ранее об этом, как сообщало агентство РИА Новости, заявил глава города Иван Приходько. По его словам, новые дроны развивают крейсерскую скорость до 300 километров в час и действуют автономно под управлением ИИ. Их не видят средства РЭБ, и на них не реагируют детекторы.