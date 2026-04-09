Назван важный нюанс возможного выхода США из НАТО

Конгресс Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не позволит президенту США Дональду Трампу инициировать процессы выхода державы из Североатлантического альянса, заявил в беседе с журналистами News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее американский лидер раскритиковал НАТО, пообещал, что не забудет поведение союзников в контексте войны на Ближнем Востоке и Гренландии.

Дудаков заметил, что идея о выходе США из блока не выдерживает никакой критики. Прежде всего, ее реализация не в интересах Вашингтона. Во-вторых, у американского президента нет таких полномочий.

Трамп жестко раскритиковал НАТО после встречи с Рютте: что об этом пишут зарубежные СМИ

Политолог уточнил, что для того, чтобы реально вывести США из альянса, потребуется проводить голосование в Конгрессе. Он добавил, что конгрессмены не поддержат подобную инициативу.

«Сокращение американского присутствия в Европе теоретически возможно, но это займет годы», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитики портала Politico сообщили, что у США есть несколько способов не выходить из альянса непосредственно, но сделать все, чтобы уничтожить его.

В частности, Вашингтон может максимально усилить критику в адрес НАТО, усложнить жизнь союзникам тем или иным способом, прекратить финансирование альянса (135 млрд долларов в год), вывести войска из расположенных в Европе баз, заморозить текущие обязательства.

Эксперты отметили, что ряд пунктов из этого перечня Трамп уже успешно реализовал.