Назван важный нюанс возможного выхода США из НАТО

Илья Родин

Конгресс Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не позволит президенту США Дональду Трампу инициировать процессы выхода державы из Североатлантического альянса, заявил в беседе с журналистами News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее американский лидер раскритиковал НАТО, пообещал, что не забудет поведение союзников в контексте войны на Ближнем Востоке и Гренландии.

Дудаков заметил, что идея о выходе США из блока не выдерживает никакой критики. Прежде всего, ее реализация не в интересах Вашингтона. Во-вторых, у американского президента нет таких полномочий.

Политолог уточнил, что для того, чтобы реально вывести США из альянса, потребуется проводить голосование в Конгрессе. Он добавил, что конгрессмены не поддержат подобную инициативу.

«Сокращение американского присутствия в Европе теоретически возможно, но это займет годы», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитики портала Politico сообщили, что у США есть несколько способов не выходить из альянса непосредственно, но сделать все, чтобы уничтожить его.

В частности, Вашингтон может максимально усилить критику в адрес НАТО, усложнить жизнь союзникам тем или иным способом, прекратить финансирование альянса (135 млрд долларов в год), вывести войска из расположенных в Европе баз, заморозить текущие обязательства.

Эксперты отметили, что ряд пунктов из этого перечня Трамп уже успешно реализовал.