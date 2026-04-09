Польша перехватила российский Ил-20

Польские военные заявили, что во второй раз за сутки перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем, подчеркнув при этом, что воздушное пространство Польши нарушено не было.

Первое сообщение о перехвате появилось утром в четверг, а вечером Оперативное командование видов вооруженных сил Польши вновь сообщило об инциденте.

Согласно заявлению, дежурная пара истребителей F-16 польских ВВС перехватила российский разведывательный самолет, который выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. При этом польская сторона вновь подтвердила, что нарушения границы не произошло.

Ранее сообщалось, что Россия одержала победу над Польшей на выборах в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП).