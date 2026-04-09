«Ударный кулак»: раскрыт тайный план Сырского

Атака ВС России по Харькову может быть связана с подготовкой Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрударов на этом направлении. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

По словам генерал-майора Владимира Попова, сейчас заканчивается весенняя распутица и не исключено, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит «серьезные контрудары на северном направлении и южном».

«Есть места, где наблюдается сосредоточение личного состава и техники, которые пытаются маскировать под разными предлогами (…) Я думаю, что в мае-июне можно ожидать, что ВСУ попытаются контратаковать. Будут благоприятные условия, появятся дороги или даже тропы, которые сможет использовать даже тяжелая техника», – пояснил Попов.

Эксперт уверен, что российские войска «огрызаются», чтобы ВСУ не создали «ударный кулак», а также выводят из строя заводы и цеха в Харьковской области, работающие на военно-промышленный комплекс Украины.

Напомним, что ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что главком ВСУ Александр Сырский буквально «сжигает» на Добропольском направлении в ДНР резервы, собранные со всей страны.