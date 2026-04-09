Американский дрон подал сигнал бедствия над Ормузским проливом

Беспилотник Военно-морских сил США Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия, находясь над Ормузским проливом. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля, из его полетных данных.

Американский дрон вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и около 09:30 долетел до Ормузского пролива, описал несколько кругов над ним и направился обратно. Днем ранее над проливом также заметили американский беспилотник, но он летал над ним не так долго.

Согласно полетной информации, около 10:20 во время патрулирования над проливом севернее Объединенных Арабских Эмиратов дрон подал сигнал бедствия, но продолжил полет. После этого у него появились сбои в работе транспондера, что видно из искривлений в отображаемой траектории.

Около 14:10, находясь севернее Бахрейна, американский БПЛА резко потерял высоту, снизившись с примерно 16 километров до трех километров за несколько минут. Примерно в то же время у него отключился транспондер, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что по соглашению о прекращении боевых действий правительство Ирана будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.