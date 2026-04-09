«Радиостанция Судного дня» передала новое таинственное слово

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

УВБ-76 прервала молчание в 15.23 мск. В эфир было передано сообщение со словом «подливочный». Смысл передачи, как и в других случаях, остается неизвестным.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

6 апреля станция передала четыре слова: «гот», «блудонатр», «пополнение», «возрастание». 5 апреля были переданы слова «тележка», «деликатный», «фликобыт».