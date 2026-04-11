Над Ормузским проливом исчез один из самых дорогих БПЛА Пентагона

Один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton исчез во время разведывательного полёта над Ормузским проливом. Об этом пишет журнал Forbes.

© Московский Комсомолец

По данным издания, дрон ВМС США, патрулировавший акваторию, направился в сторону Ирана, затем подал автоматический сигнал тревоги «код 7700» и начал снижаться. После этого его сигнал внезапно пропал с радаров.

Официального подтверждения того, разбился ли беспилотник, был ли сбит иранской ракетой или смог вернуться на базу, пока не поступало. MQ-4C Triton предназначен для морской и прибрежной разведки. По данным Forbes, в 2024 году один такой аппарат стоил 187 миллионов долларов.

Беспилотник может находиться в воздухе более суток, летает на высоте до 18 тысяч метров и оснащён радиолокационной системой для обнаружения судов.