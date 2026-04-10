Стала известна причина атаки ВСУ на сухогруз с пшеницей в Азовском море

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, так как не нашел военную цель. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Видимо, тот беспилотник, который поразил это судно, не нашел военную цель и уже на исходе был вынужден — это я предполагаю так, следствие больше скажет», — уточнил Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, данный удар ВСУ показывает, что опасность для судоходства остается. Он отметил, что украинские военные пытаются атаковать в международных водах суда, везущие различного вида грузы.

6 апреля Сальдо заявил, что сухогруз типа «Волго-Балт 138» с пшеницей затонул в Азовском море. Он сообщил, что инцидент произошел еще 3 апреля.