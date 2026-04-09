Сводка СВО за день 9 апреля: удар «Града» и наступление под Славянском

Днем в четверг, 9 апреля, в Минобороны России сообщили о срыве ротации ВСУ под Добропольем. В этот же день появилась информация, что ВС РФ наступают к югу от Калеников под Славянском.

Удар «Града»

Морпехи ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны России. Скопление украинских солдат было обнаружено во время воздушной разведки.

Разведчики выяснили, что ВСУ пытались провести ротацию. По цели было решено нанести удар снарядом реактивной системы залпового огня «Град». Цель была поражена.

Операция под Добропольем

Российские беспилотники ликвидировали живую силу ВСУ под Добропольем, сообщили в Минобороны РФ. Попытку перемещения украинской пехоты засекли дроны-разведчики.

Удар М-46

Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами и пункты временной дислокации ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны. По целям были нанесены удары из 130-миллиметровой пушки М-46. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами с расстояния примерно в 20 километров.

Операция в Запорожской области

Операторы российские ударных дронов уничтожили системы залпового огня и артиллерийские установки ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские боевые машины «Град» были обнаружены на огневых позициях.

Для поражения целей были использованы ударные дроны и барражирующие боеприпасы «Ланцет». В результате артиллерийские системы и установки ВСУ были выведены из строя.

Наступление ВС РФ под Славянском

Военные Telegram-каналы рассказали, что российские войска начали наступать к югу от села Каленики под Славянском. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что ВС РФ удалось заметно продвинуться, российские силы закрепляются на новых рубежах. Также военные блогеры сообщили, что по логистике ВСУ в районе населенных пунктов Ореховатка и Николаевка были нанесены удары.