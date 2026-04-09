В России объяснили слова Сырского о «решающем противостоянии»

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могут попытаться атаковать Брянскую или Белгородскую области. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Ранее глава ВСУ Александр Сырский заявил о начале решающего противостояния с Россией. По словам Сырского, ВС РФ увеличили численность своих войск беспилотных систем. Он подчеркнул, что ВСУ «не имеют права останавливаться».

«Проблема в том, что ВСУ все-таки готовят какое-то наступление. Я исхожу из того, что работает ТЦК, достаточно активно идет призыв», - заявил Кнутов.

Он добавил, что ВСУ вряд ли решатся атаковать Курскую область, поскольку там возведены серьезные укрепления. По мнению Кнутова, Киев может пытаться нанести удар, чтобы повлиять на Россию на переговорах.

Он добавил, что на некоторых участках ВСУ «практически оголены» и прикрываются лишь операторами дронов. Эксперт считает, что украинские войска «физически не могут» наступать.