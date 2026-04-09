Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны по Краснодарскому краю

Украинские военные могли запустить дроны по Краснодарскому краю из вод Черного и Азовского морей. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, что в ночь на четверг, 9 апреля, ВСУ попытались атаковать Краснодарский край. Власти заявляли, что в Крымске из-за падения обломков дронов на территорию нефтебазы пострадали три человека. В поселке Саук-Дере из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина.

Как отметил Попов, противнику «очень удобно» запускать дроны на Краснодарский край с моря и Черноморского побережья через нейтральные воды.

«Скорее всего, они запускают беспилотники с кораблей. Они могут использовать территорию Азовского моря, со стороны Запорожья они могут пустить дроны большой или средней дальности на предельно малых высотах», — сказал эксперт.

Генерал отметил, что также следует обращать внимание на метеорологические условия, которые могут помогать дронам маскироваться. Если погода облачная, или если над водой поднимается туман, то оптико-электронные системы могут не заметить БПЛА. Создают проблемы для систем ПВО и птицы, которые начали миграцию с юга на север — они также отвлекают внимание от беспилотников.