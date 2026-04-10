СМИ: многие американцы считают "Эпическую ярость" поражением США

Многим американцам кажется, что операция "Эпическая ярость" стала военным поражением для США, сообщает 19FortyFive.

Представители США и Израиля неоднократно заявляли об успешных ударах по иранским военным объектам в течение первого месяца войны. Сообщалось, что уничтожено до 70 процентов ракетных пусковых установок и до 66 процентов производственных мощностей Ирана по выпуску беспилотников.

Однако в то же время американские чиновники, которых цитируют СМИ, утверждают, что Иран по-прежнему располагает опасным арсеналом, несмотря на тысячи воздушных атак США.

Нет полной ясности и в отношении Ормузского пролива. Трамп требует полного и немедленного открытия пролива, однако в предложенном Ираном плане прекращения огня указано, что иранцы сохранят контроль над этой водной артерией.

Не лучше для американцев обстоят дела и с новым руководством Ирана. Судя по всему, новый иранский лидер сохранит прежнее отношение к Израилю и Западу, отмечает издание.