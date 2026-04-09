Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Центр» и заслушал доклады командного состава. Об этом сообщили в министерстве, уточнив, что работа велась на командном пункте объединения.

По данным ведомства, командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о выполнении боевых задач, в том числе с учетом применения беспилотной авиации, а также о материально-техническом обеспечении войск.

Отмечается, что министру представили разработки, включая базу данных по уничтожению БПЛА, программный комплекс анализа их применения и системы автоматического полета дронов. Также сообщается о наземных станциях управления и робототехнических комплексах для снабжения и выполнения инженерных задач.

Кроме того, Белоусову доложили о создании центра по разработке и применению беспилотных инженерных систем. По итогам работы он поблагодарил военнослужащих за результаты и вручил государственные награды, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Сергею Ярашеву, который 68 дней удерживал позиции у Гришино в Донецкой Народной Республике.