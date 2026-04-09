Танкер с НАТОвскими дронами сгорел в Измаиле, не успев разгрузиться

Тиха украинская ночь...Но российские беспилотники в некоторых регионах продолжают вспарывать эту тишину целенаправленными взрывами. Минувшей ночью неспокойно было в пяти областях Украины. Целью стали порты, промышленные предприятия, склады, площадки запуска украинских БПЛА и места дислокации ВСУ и наемников.

По данным канала Олега Царева, мониторинговые группы противника насчитали 119 российских БПЛА над украинскими территориями. Самым эффектным стал удар по танкеру в порту Измаил Одесской области прошлым вечером. По данным канала военного обозревателя Сергея Лебедева, судно доставило в Незалежную дроны из стран НАТО. Взрывы прогремели как раз в момент разгрузки. Танкер был охвачен огнем. Еще один удар в Одесской области пришелся по подстанции.

В соседней Николаевской области «Герани» атаковали объекте в Очакове и в самом Николаеве. По данным Лебедева,били по железнодорожному узлу и по бывшей военной базе в Очакове. В Черниговской области, предположительно, под ударом оказались склады с резервами и ремонтные базы.

Громче всего было в прифронтовых регионах: Харьковской, Сумской и Запорожской областях. В Сумской области зафиксировано более 10 «прилетов» - в Тростянеце, Ахтырке и Шостке. При этом в Ахтырке находятся нефтебазы и склады хранения ГСМ. В Харьковской области прогремело более 6 взрывов — в пригороде, Циркунах и Шевченково. По данным канала Сергея Лебедева, били по складам с боеприпасами и ГСМ.

В Запорожской области ночью один из объектов был уничтожен КАБом. Канал «На самом деле в Запорожье» сообщает, что также было уничтожено отделение «Новой почты» в Новониколаевке. Эти отделения традиционно используют для хранения военной техники и боеприпасов. И в этот раз местные жители отчетливо слышали детонацию, что говорит о «не мирном» характере посылок. 200 кв.м отделения выгорело в ходе пожара.