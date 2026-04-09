Появилось фото стелс-элемента бомбардировщика B-2 Spirit

Опубликовано фото убирающихся навигационных огней малозаметного бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.

Выдвижные панели со лампами (в данном случае красными, то есть левыми) смонтированы сверху и снизу на концовке крыла. Они объединены с хвостовыми белыми огнями, сфокусированными назад. Хвостового оперения у "Спирита" нет.

Выдвижные огни используются при заходе на посадку, сохраняя в полете малозаметные свойства самолета, пишет "Милитарист".

B-2 Spirit - самый дорогой самолет в мировой истории, его разработка обошлась в 23 миллиарда долларов, средняя стоимость каждого из построенных бомбардировщиков - $ 2,1 млрд.

"Спирит" создавался для того, чтобы незаметно доставить и обрушить на Советский Союз 16 термоядерных бомб. Но СССР распался, и B-2 остался без цели. В начале XXI века выяснилось, что Россия осведомлена о свойствах радиопоглощающего покрытия американских самолетов и перестроила свои радары и системы наведения на другие диапазоны частот, где стелс-технологии не действуют.