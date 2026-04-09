ТАСС: Украина при помощи Норвегии готовит теракты против судов РФ в северных морях
Киевский режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях.
Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Киевский преступный режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит проведение террористических акций против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно", - сказал собеседник агентства.