ТАСС: Норвегия, содействуя терроризму киевского режима, втягивает НАТО в конфликт
Норвегия, содействуя террористической деятельности киевского режима, втягивает себя и все НАТО в военный конфликт с Россией, заявил ТАСС военно-политический источник.
По его данным, Киев при содействии норвежских военных готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях.
"Содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с Россией", - подчеркнул собеседник агентства.