В «Хезболле» предупредили, что продолжат атаки в ответ на действия Израиля

Ливанское движение «Хезболла» предупредило, что продолжит атаки в ответ на удары Израиля по территории страны.

В движении сообщили, что в ночь на 9 апреля бойцы «Хезболлы» нанесли ракетный удар по кибуцу Менара.

«Наш ответ будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия против нашей страны и народа», — приводит заявление Al Jazeera.

8 апреля израильская армия нанесла удары по Ливану. Погибли 254 человека, 1165 пострадали.

Оператор RT Али Рида Сбейт рассказал, что Израиль начал бомбить Ливан без предупреждения и возможности провести эвакуацию мирных жителей.