Опубликованы характеристики реактивной "Герани"

Посвященный производству и применению БПЛА "Герань" канал "Сталинские соколы" опубликовал кадры недавнего удара по подстанции в городе Городня Черниговской.

Объект атаковала реактивная "Герань-4" или, как ее назвали в ролике, "старшая сестра "Герани".

Приведены и основные характеристики дрона: дальность полета более 550 километров, скорость более 300 километров в час, вес боевой части 50 килограммов, машинное зрение, канал связи с псевдослучайной перестройкой частоты, повышающей устойчивость к помехам.

По приведенному в слайде изображению БПЛА можно сделать вывод, что конструкторы поработали над аэродинамикой, а в носу дрона появилось окно оптоэлектронной системы наведения, работающей с нейросетью.

Скорость более 300 км/ч делает невозможным перехват "Герани-4" зенитными FPV-дронами, значительно затрудняет борьбу с ней мобильных огневых групп, вертолетов и спортивных самолетов.