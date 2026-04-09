Мощные удары и национальный траур: главное о войне на Ближнем Востоке за ночь

Израиль продолжил наносить мощные удары по Ливану, пока в стране действует общенациональный траур. Рассказываем, какие события произошли в войне на Ближнем Востоке за минувшую ночь.

Удары Израиля по Ливану

Израильская армия нанесла за минувшую ночь более 20 ударов по Ливану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанские СМИ.

21 удар был направлен по деревням в районе Бинт-Джубайль на юге Ливана. Еще один удар нанесли по мосту Аль-Касмия на юге Ливана, другой — по южному пригороду Бейрута.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк тем временем призвал провести расследование массированных ударов по Ливану после объявления перемирия между США и Ираном. Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что масштабы убийств и разрушений «просто ужасают».

«Масштаб таких действий в сочетании с заявлениями израильских официальных лиц, указывающими на намерение оккупировать или даже аннексировать часть Южного Ливана, вызывает глубокую тревогу», — подчеркнул он.

Национальный траур

Власти Ливана объявили 9 апреля днем национального траура в связи с гибелью сотен граждан от израильских ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.

Подготовка к переговорам

Отель Serena в Исламабаде попросил постояльцев освободить номера в связи с проведением «важного мероприятия» по распоряжению правительства. Об этом пишет ТАСС.

Согласно уведомлению, гостиница должна быть свободной до вечера воскресенья, 12 марта. Предположительно, там состоятся переговоры делегаций США и Ирана.

Гибель ребенка в Иране

В провинции Хузестан в районе города Шуштар на юго-западе Ирана сбили беспилотник. Как сообщает телеканал SNN, в результате падения обломков погибла семилетняя девочка.

По информации замглавы безопасности и правоохранительных органов провинции, еще шесть членов семьи погибшей получили ранения.

Гибель корреспондента в Газе

Корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа. Об этом заявил телеканал.

Отмечается, что по автомобилю журналиста ударил беспилотник. Убийство, как отмечают в Al Jazeera, стало «частью опасной эскалации, направленной против работников СМИ». Ответственность в телеканале возложили на Израиль.

Маршруты через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обязал все суда, планирующие пересечь Ормузский пролив, следовать двумя альтернативными путями, предложенными Тегераном. Как сообщает ТАСС, это сделано для исключения возможности столкновения с минами.

Отмечается, что оба маршрута пролегают через акваторию иранского острова Ларак.