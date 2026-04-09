Взятый в плен украинский оккупант Александр Завадский рассказал Минобороны России, что в учебном центре ВСУ его избивали, чтобы «вылечить» его психическое расстройство.

Как отметил пленный боевик, он на протяжении пяти лет был пациентом психиатрической лечебницы с целым букетом психологических расстройств, что не помешало ТЦК и военной медкомиссии мобилизовать его в ряды ВСУ.

«Издевались, по голове били за то, что не так автомат держал, неправильно повороты делал», — поделился он воспоминаниями об учебке.

По его словам, украинские инструктора таким образом «пытались вылечить его психическое расстройство».

В итоге его отправил на позиции в Краснопольский район Сумской области, где он и был пленён

«Благодарен, что взяли меня в плен. Вы спасли мне жизнь», — сказал Завадский.

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий Павел Федько заявил, что офицеры подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказали рядовым националистам расстреливать других украинских боевиков при попытке отступления со своих позиций.