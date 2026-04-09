Вооруженные силы Украины используют для своих нужд гражданские поезда, из-за чего с ряда рейсов были сняты составы. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, так как часть гражданских поездов была отдана армии, не будут курсировать несколько пригородных составов в Харьковской области, а также между Харьковской и Полтавской областями.

«ВФУ передали часть гражданского подвижного состава во временное использование», - пояснил Андрей Марочко.

Ранее СМИ подсчитали, что Вооруженные силы России за неделю, с 30 марта по 5 апреля, взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. При этом эксперты назвали блефом заявление Владимира Зеленского, который 3 апреля сообщил о «лучшей за десять месяцев» ситуации для Вооруженных сил Украины, и о том, что российские войска якобы не сумели достичь никаких успехов за прошедшие 90 дней.