«Калашников» разработал патроны для борьбы с дронами на СВО

Концерн «Калашников» разработал автоматные патроны, предназначенные для уничтожения быстро движущихся и маневрирующих целей - дронов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители «Калашникова» заявили, что концерн успешно провел испытания 5,45-миллиметровых многопульных патронов. Стрельба по FPV-дронам выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями.

Стрельба из АК-12 велась как по беспилотнику, зависающему на месте, так и по дрону с заданными параметрами скорости и высоты, условно атакующему стрелка. Сегменты пули попадали в беспилотники, из-за чего у дронов оказывались поражены двигатели.

«Представители заказчика высоко оценили тактико-технические характеристики многопульных патронов, точность и кучность стрельбы», - подчеркнули в «Калашникове».

Представители концерна добавили, что новые патроны идентичны 5,45 х 39-миллиметровому автоматному боеприпасу, что позволяет применять штатный магазин АК-12 на 30 патронов.

Ранее старший оператор подразделения беспилотников ВС РФ рассказал РИА Новости, что российская армия начала использовать новый тяжеловесный дрон «Воган». Новый беспилотник может поднять до девяти килограммов груза. За счет увеличенного веса и размера он более устойчив в непогоду.