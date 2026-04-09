Армия Израиля заявила о ликвидации выдававшего себя за журналиста боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по заявлению ведомства, действовал под видом журналиста.

В сообщении пресс-службы армии говорится, что был ликвидирован Мухаммед Самир Мухаммед Вашах, занимавшийся производством ракет и оружия и планировавший нападения на военнослужащих Израиля.

Армейская пресс-служба подчеркнула, что Вашах представлял серьезную угрозу для израильских военных, действующих в регионе. В заявлении отмечается, что он использовал журналистское удостоверение телеканала Al Jazeera для продвижения террористической деятельности против ЦАХАЛ и Государства Израиль.

Перед нанесением удара, по словам представителей израильской армии, были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения.

Армия обороны Израиля ликвидировала командира военной разведки ХАМАС в Хан-Юнисе.

В результате точечного удара по Европейской больнице военные устранили главу военного крыла движения Мухаммеда Синвара.

Ранее израильские истребители уничтожили командира спецподразделения «Нухба» в районе Рафаха.