Стало известно о новом прорыве ВС РФ у Купянска

Российские военнослужащие сумели прорваться на окраину села Новоосиново в районе Купянска. Что происходит на этом участке фронта, разбиралась газета «Аргументы и факты».

По информации источников издания, бои идут уже на восточной окраине села Новоосиново. Также российские штурмовики продвигаются вперед в районе села Песчаное.

«Южнее Песчаного закрыт достаточно внушительный «карман», откуда украинские формирования совершали как контратаки, так и попытки просачивания в Степовую Новоселовку и в сторону Кисловки с Котляровкой», — пишет Telegram-канал «Рыбарь».

При этом источники утверждают, что под российский контроль перешла часть села Куриловка, также бойцы ВС России укрепили позиции по руслу реки Гнилица.

Ранее противотанковый ракетный комплекс «Корнет» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Склад, к которому регулярно подъезжали грузовики для пополнения запасов, был обнаружен воздушной разведкой.