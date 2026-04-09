Ультиматумы и новый удар: мощное оружие Ирана напугало Израиль и США

США за два часа до истечения срока очередного ультиматума президента Дональда Трампа объявили о двухнедельном прекращении огня. По оценкам экспертов, Штаты истощили свои ресурсы и вынуждены сделать передышку. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, какое оружие помогло Ирану выстоять против США и Израиля.

Напомним, что активная фаза конфликта началась 28 февраля 2026 года. В ответ на удары коалиции Иран перекрыл Ормузский канал, который является ключевым для мировых поставок нефти, а также атаковал несколько военных баз США в регионе.

Трамп несколько раз ставил ультиматумы Ирану по открытию пролива. Первый прозвучал еще 21 марта, а новый — 7 апреля. Однако незадолго до истечения срока стороны объявили о достижении соглашения при посредничестве Пакистана и Китая. Стороны договорились о прекращении огня на две недели, открытии Ормузского пролива и обсуждении снятия санкций с Ирана.

По словам Кнутова, перемирие снизило напряженность в регионе, несмотря на то что удары в разных его частях до сих пор продолжаются. В частности, Израиль уже после объявления о прекращении огня нанес ряд ударов по Ливану. США сейчас проигрывают Ирану сразу по ряду пунктов, однако о полном отступлении говорить пока рано.

«Трамп сообщает, что добился всех результатов, но по факту Ормузский пролив он теряет, Иран заявил, что теперь сам его будет контролировать. Кроме того, Иран продолжит свою ядерную программу, из-за чего и начиналась эта операция. Это говорит о том, что конфликт на данном этапе для американцев завершился неудачно. Иран стал региональной державой, с которой вынужден будет считаться и Израиль», — заявил эксперт.

Кнутов отметил, что важную роль во время конфликта сыграла ставка Ирана на использование баллистических ракет и усовершенствованное ракетное оружие. Снаряды использовались в очень большом количестве, причем с середины операции и до ее конца иранские ракеты отличались хорошей точностью. В результате почти все военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке были выведены из строя.