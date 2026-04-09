«Америка должна уйти»: что происходит сегодня на иранском острове Харк

Остров Харк остается ключевым звеном в экономическом противостоянии Ирана и Запада, несмотря на объявленное перемирие. На фоне паузы в атаках жители острова призывают американских военных покинуть регион, пишут «Известия».

Харк, обеспечивающий более 80 процентов нефтяного экспорта Ирана, представляет собой закрытую территорию со строгим пропускным режимом. Президент США Дональд Трамп ранее угрожал нанести удары по объектам на острове.

Природные особенности - скалистые берега и естественные укрепления - делают остров труднодоступным для десанта; это дополняется постоянным военным присутствием. В последние дни в акватории Халка возобновилось движение: танкеры ожидают загрузки, подтверждая статус острова как центра экономической жизни региона.

Местные жители рассказали «Известиям», что после объявления о перемирии новых ударов по острову не было. Тем не менее, общий настрой остается напряженным. Население надеется на долгосрочную стабилизацию, «но не любой ценой».

«Должно быть по справедливости. Если снова начнут нас бомбить - нет [перемирия не будет - прим.ред.]. Америка должна уйти из этого региона», - заявил газете один из местных жителей.

Мирный процесс осложняется сообщениями о нарушениях. За последние сутки были зафиксированы появления беспилотников в воздушном пространстве Ирана. Тегеран также предупредил, что выйдет из соглашения, если атаки на его союзников в регионе не прекратятся.

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива.

Израиль объявил, что поддерживает решение Трампа. При этом израильские власти заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на боевые действия в Ливане.