Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

Российский боевой лазер LazerBuzz в ходе эксперимента успешно сбил дрон самолетного типа на расстоянии 1,5 километра. Об этом ТАСС рассказала его компания-разработчик.

«Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz», — сказал собеседник.

В марте компания-разработчик сообщила агентству, что антидроновую лазерную систему LazerBuzz (проект «Посох») интегрировали с радиолокационной станцией.

В декабре ТАСС рассказал, что российская лазерная антидроновая система Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на значительном отдалении от себя.