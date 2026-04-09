Боец ВС России рассказал о работе боевых роботов в зоне СВО

Боец с позывным Британец рассказал военкору RT Александру Симонову о работе боевых роботов в зоне СВО.

Как он отметил, российская армия на СВО с помощью боевых роботов минирует позиции, налаживает снабжение и уничтожает боевиков ВСУ.

«Всё обкатывали на линии боевого соприкосновения — там сразу недостатки выявляются лучше всего. Сейчас пришли к нескольким проверенным вариантам», — цитирует его Telegram-канал RT.

По его словам, всё началось с того, что собрался «коллектив, определённый круг единомышленников», который и начал «на ощупь» создавать необходимых роботов.

