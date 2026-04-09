Норвегия не выполнила данное Украине 3 года назад обещание

Норвегия все еще не выполнила свое обещание 2023 года о передаче Украине шести истребителей F-16. Причиной срыва сроков тала неудовлетворительно техническое состояние самолетов, требующее серьезного восстановления. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным журналистов, у четырех машин, уже доставленных в Бельгию, отсутствует около ста важных запчастей. Эта нехватка сильно увеличивает время, необходимое для их сборки и приведения в лётную готовность.

Два из обещанных истребителей вот уже больше года находятся на ремонте после того, как использовались для подготовки украинских летчиков. Остальные же самолеты были изначально признаны неисправными, после чего их разобрали на запчасти и направили в ремонтную организацию на территории Бельгии.

Ранее было известно, что на протяжении трёх недель ВСУ испытывали острую нехватку ракет для истребителей F-16 из-за приостановки западных поставок.